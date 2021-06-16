شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: إصابة واحدة بحادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابة واحدة بحادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة المرور والنجدة التابعة  للشرطة، بغزة، إن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق. 




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