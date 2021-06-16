شاهد: بعد ساعات من مسيرة الأعلام.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى



هذا وأدى الشبان المقدسيون صلاة المغرب في ساحة باب العامود، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال والمستوطنين من المكان.



وانطلقت مسيرة الإعلام، بعد عصر الثلاثاء، في مدينة القدس، والتي نظمها المستوطنون بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقد وصلت الى منطقة باب العامود بالقدس.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 27 مواطناً خلال المواجهات التي اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات باب العامود.



في السياق، أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية انطلقت في مختلف مناطق الضفة الغربية، احتجاجا على مسيرة الاعلام بمدينة القدس.















رام الله - دنيا الوطناقتحم مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك.يأتي ذلك بعد ساعات من انسحاب المستوطنين الإسرائيليين، من ساحة منطقة باب العامود في مدينة القدس، بعد انتهاء مسيرة الأعلام التي انطلقت عصر أمس.