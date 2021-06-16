الطقس في فلسطين: درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بقليل

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بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 26-16 26-16 28-17 بيت لحم 26-16 26-16 28-17 رام الله والبيرة 24-15 24-15 26-16 طولكرم 28-19 28-19 30-20 نابلس 27-17 27-17 29-18 قلقيلية 28-19 28-19 30-20 جنين 29-18 29-18 31-19 سلفيت 26-16 26-16 28-17 طوباس 30-19 30-19 32-20 روابي 27-17 27-17 29-18 الخليل 24-15 24-15 26-16 غزه 27-20 27-20 28-21 أريحا 36-23 36-23 38-24 خانيونس 27-20 27-20 28-21 الأغوار الشمالية 34-21 34-21 36-22 رفح 28-19 28-19 29-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام حاراً نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام حاراً نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: