شؤون فلسطينية

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعين للمقاومة في غزة وخانيونس

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعين للمقاومة في غزة وخانيونس
قصف غزة (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، موقعين لفصائل المقاومة في جنوب ووسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

واستهدفت طائرات الاحتلال موقع (قريش)، غرب مدينة غزة، بعدة صواريخ، وموقع (اليرموك) في منطقة معن، شرق مدينة خانيونس، جنوب القطاع.

من جانبه، أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال، أن مقاتلات حربية تابعة له، أغارت على مواقع لحركة (حماس)، في قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، مشيراً إلى أن الجيش مستعد لكافة السيناريوهات.

وفي سياق متصل، أطلقت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة، نيرانها تجاه طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع (كواد كابتر) شرقي حي الشجاعية، في مدينة غزة.

 

 

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