شاهد: انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأزهرية في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنانطلقت صباح اليوم الثلاثاء امتحانات الثانوية العامة الأزهرية في فلسطين للعام الدراسي 2020 - 2021، حيث تقدم للامتحان 367 طالباً وطالبة، وسط إجراءات وقائية، وتدابير احترازية، في لجان الامتحانات، وأجواء هادئة وطبيعية سادها الانضباط من قبل الطلبة.وذلك بحضور محافظ غزة السيد إبراهيم أبو النجا ممثلاً عن السيد الرئيس محمود عباس، والأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس جامعة الأزهر بغزة، والسيد رأفت القدرة مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمحافظات الجنوبية.ونقل أبو النجا للطلبة تحيات السيد الرئيس محمود عباس، راجياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمة. وأضاف قائلا: نحن فخورون بأبنائنا الطلبة الذين يمثلون نواة المجتمع الفلسطيني، وسيرفعون رؤوسنا عالياً بجدهم وتفوقهم الدراسي بإذن الله.بدوره تمنى الدكتور النجار لجموع الطلبة السداد والتميز في تحصيلهم الدراسي، مضيفاً : إن أبناءنا الطلبة هم كنز ذخير لوطننا فلسطين، فبهم ترتقي بلادنا، وهم بناة المستقبل.وقال الدكتور النجار: إن أسئلة الامتحانات بالمعاهد الازهرية في فلسطين توضع من قبل الإدارة المركزية للامتحانات بمشيخة الأزهر، وإن نماذج الإجابة ترسل إليها عن طريق سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية لتصحح هناك.وباتصال هاتفي اطمأن الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية على سير الامتحانات؛ حيث أطلعه الدكتور النجار على كافة الإجراءات المتبعة لضبط سير الامتحانات، وسبل الوقاية الصحية للطلبة والمعلمين.واثنى الدكتور الهباش على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الذي لايدخر جهدا في دعم فلسطين ، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني ، مبلغا تحيات السيد الرئيس محمود عباس للمعاهد الأزهرية.وشكر الدكتور النجار الوفد الزائر على حضورهم وتلبيتهم لدعوته للمشاركة في انطلاق الامتحانات.