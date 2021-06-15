وزير المالية: يجب الضغط على الاحتلال لحل القضايا المالية العالقة

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير المالية شكري بشارة، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط جون هانسن باور، بحضور ممثلة النرويج تورون فيست، واطلعه على اخر تطورات الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين.‎وطالب الوزير بشارة بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لحل القضايا المالية العالقة وضرورة وجود مسار سياسي يؤدي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفرض السيادة الفلسطينية على الأرض والموارد الفلسطينية.‎وقم تم خلال اللقاء نقاش عدة مواضيع أهمها إعادة اعمار غزة، حيث ذكر الممثل النرويجي على أن حكومة بلاده مثل العديد من الدول المانحة تؤكد على ان كافة جهود اعمار غزة يجب ان تتم بالتنسيق الكامل مع ومن خلال السلطة الفلسطينية.‎كما استمع الوفد الى شرح من الوزير حول الوضع المالي وانعكاسات وباء كورونا وحجز إسرائيل لأموال المقاصة على الموازنة العامة.‎ويأتي ذلك في سياق التحضير لعقد مؤتمر المانحين AHLC المنوي عقده في الربع الأخير من هذا العام.