شؤون فلسطينية

المالكي يبحث مع نظيرته اللبنانية آخر التطورات والمستجدات السياسية

المالكي يبحث مع نظيرته اللبنانية آخر التطورات والمستجدات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، مع دولة نائب رئيس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالوكالة، زينة عكر، آخر التطورات والمستجدات السياسية في الارض الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء 15 حزيران في العاصمة القطرية الدوحة.

ووجة المالكي الشكر للقيادة والشعب اللبناني على المواقف التاريخية الثابتة والراسخة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني. وأطلع المالكي نظيرته، على آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين، بما يشمل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأماكن المقدسة في القدس، والمحاولات المستمرة لدولة الاحتلال بطرد المواطنين الفلسطينيين من مساكنهم خاصة في حي الشيخ جراح وأحياء بلدة سلوان المحاذية للسور الجنوبي للبلدة القديمة، بالإضافة للتوسع الاستيطاني المسعور وتسارع عجلة بناء المستوطنات، وسلب الأراضي، والاعتقالات، والاجتياحات المتكررة للمدن الفلسطينية. 

كما اطلعها على الجهود التي تقودها مصر في تثبيت الهدنة وشموليتها بالإضافة إلى عملية إعادة الإعمار لقطاع غزة. بالإضافة إلى متابعة العمل مع التجمعات الإقليمية والدولي من اجل وقف هذة الاعتداءات وفتح أفق سياسية تسمح للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وفي نهاية اللقاء شكر المالكي، الوزيرة والحكومة اللبنانية على التعامل مع أبناء شعبنا في لبنان الشقيق في حقهم للحصول على اللقاحات ضد كوفيد19 .

حضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر منير غنام، والسفير فايز أبو الرب مدير الأدارة العامة للشؤون العربية، والسفير المناوب في جامعة الدول العربية مهند العكلوك.

أخبار ذات صلة

شاهد: انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأزهرية في فلسطين

شاهد: انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأزهرية في فلسطين

وزير المالية: يجب الضغط على الاحتلال لحل القضايا المالية العالقة

وزير المالية: يجب الضغط على الاحتلال لحل القضايا المالية العالقة

مركز حقوقي: يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام بغزة واحترام التزامات فلسطين الدولية

مركز حقوقي: يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام بغزة واحترام التزامات فلسطين الدولية

رام الله: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال إغلاق مكتب (تلفزيون فلسطين) في القدس

رام الله: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال إغلاق مكتب (تلفزيون فلسطين) في القدس

الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة سلمية في اللد وتعتقل عددا من المشاركين فيها

الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة سلمية في اللد وتعتقل عددا من المشاركين فيها

غزة: وقفة غضب واستنكار ضد &#34;مسيرة الأعلام&#34; الإسرائيلية

غزة: وقفة غضب واستنكار ضد "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية

البريم: الردع الفلسطيني المقاوم كان حاضراً بقوة بمسيرة الاعلام

البريم: الردع الفلسطيني المقاوم كان حاضراً بقوة بمسيرة الاعلام

حماس: سلوك الاحتلال على الأرض سيحدد مسار وطبيعة التعامل الميداني معه

حماس: سلوك الاحتلال على الأرض سيحدد مسار وطبيعة التعامل الميداني معه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يبحث مع نظيرته اللبنانية آخر التطورات والمستجدات السياسية

المالكي يبحث مع نظيرته اللبنانية آخر التطورات والمستجدات السياسية

رام الله: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال إغلاق مكتب (تلفزيون فلسطين) في القدس

رام الله: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال إغلاق مكتب (تلفزيون فلسطين) في القدس

غزة: وقفة غضب واستنكار ضد &#34;مسيرة الأعلام&#34; الإسرائيلية

غزة: وقفة غضب واستنكار ضد "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية

البريم: الردع الفلسطيني المقاوم كان حاضراً بقوة بمسيرة الاعلام

البريم: الردع الفلسطيني المقاوم كان حاضراً بقوة بمسيرة الاعلام

بالأسماء: داخلية غزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الأربعاء

بالأسماء: داخلية غزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الأربعاء

شاهد: بدء &#34;مسيرة الاعلام&#34; بالقدس ووصولها لباب العامود وإصابات بين المواطنين برصاص الاحتلال

شاهد: بدء "مسيرة الاعلام" بالقدس ووصولها لباب العامود وإصابات بين المواطنين برصاص الاحتلال

الاحتلال يقمع مسيرة سلمية ويصيب مواطنين بالاختناق بالضفة وغزة

الاحتلال يقمع مسيرة سلمية ويصيب مواطنين بالاختناق بالضفة وغزة

قوات الاحتلال تقمع عشرات الفلسطينيين خرجوا بمظاهرات قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة

قوات الاحتلال تقمع عشرات الفلسطينيين خرجوا بمظاهرات قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة

منوعات

ما السبب الحقيقي واء وقف عرض برنامج &#34;صبايا الخير&#34;؟

ما السبب الحقيقي واء وقف عرض برنامج "صبايا الخير"؟

بعد وفاة سمير غانم.. شاهد ماذا قال عادل إمام في أول ظهور له

بعد وفاة سمير غانم.. شاهد ماذا قال عادل إمام في أول ظهور له

شاهد: أحلام الشامسي تعرض نفسها للانتقاد القاسي بسبب هذه الصورة

شاهد: أحلام الشامسي تعرض نفسها للانتقاد القاسي بسبب هذه الصورة

شاهد: هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

شاهد: هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

شاهد: بلقيس فتحي تفاجئ جمهورها بردها على منتقدي شعرها المبعثر

شاهد: بلقيس فتحي تفاجئ جمهورها بردها على منتقدي شعرها المبعثر

شاهد: تسريب محادثات (واتساب) لمحمد السبكي تحرجه على الملأ

شاهد: تسريب محادثات (واتساب) لمحمد السبكي تحرجه على الملأ

محمد هنيدي يطلق مسابقة جديدة و يفاجئ جمهوره بالجائزة

محمد هنيدي يطلق مسابقة جديدة و يفاجئ جمهوره بالجائزة

شاهد: شقيقة أصالة تهاجمها بشكل حاد بسبب تسريب تسجيل صوتي لها

شاهد: شقيقة أصالة تهاجمها بشكل حاد بسبب تسريب تسجيل صوتي لها

شاهد: علا غانم تفاجئ جمهورها بتصريح غريب بعد غياب 4 سنوات

شاهد: علا غانم تفاجئ جمهورها بتصريح غريب بعد غياب 4 سنوات

شاهد: هاكر يسرق حسابي هنا الزاهد وأحمد فهمي ويهدد الفنانين

شاهد: هاكر يسرق حسابي هنا الزاهد وأحمد فهمي ويهدد الفنانين

عربي

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)

المبعوث الدولي: اتفاق الرياض يضمن حل النزاع في اليمن

المبعوث الدولي: اتفاق الرياض يضمن حل النزاع في اليمن