المالكي يبحث مع نظيرته اللبنانية آخر التطورات والمستجدات السياسية





كما اطلعها على الجهود التي تقودها مصر في تثبيت الهدنة وشموليتها بالإضافة إلى عملية إعادة الإعمار لقطاع غزة. بالإضافة إلى متابعة العمل مع التجمعات الإقليمية والدولي من اجل وقف هذة الاعتداءات وفتح أفق سياسية تسمح للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة.



وبحث الوزيران العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.



وفي نهاية اللقاء شكر المالكي، الوزيرة والحكومة اللبنانية على التعامل مع أبناء شعبنا في لبنان الشقيق في حقهم للحصول على اللقاحات ضد كوفيد19 .



حضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر منير غنام، والسفير فايز أبو الرب مدير الأدارة العامة للشؤون العربية، والسفير المناوب في جامعة الدول العربية مهند العكلوك.



رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، مع دولة نائب رئيس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالوكالة، زينة عكر، آخر التطورات والمستجدات السياسية في الارض الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء 15 حزيران في العاصمة القطرية الدوحة.ووجة المالكي الشكر للقيادة والشعب اللبناني على المواقف التاريخية الثابتة والراسخة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني. وأطلع المالكي نظيرته، على آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين، بما يشمل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأماكن المقدسة في القدس، والمحاولات المستمرة لدولة الاحتلال بطرد المواطنين الفلسطينيين من مساكنهم خاصة في حي الشيخ جراح وأحياء بلدة سلوان المحاذية للسور الجنوبي للبلدة القديمة، بالإضافة للتوسع الاستيطاني المسعور وتسارع عجلة بناء المستوطنات، وسلب الأراضي، والاعتقالات، والاجتياحات المتكررة للمدن الفلسطينية.