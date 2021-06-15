شؤون فلسطينية

مركز حقوقي: يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام بغزة واحترام التزامات فلسطين الدولية

مركز حقوقي: يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام بغزة واحترام التزامات فلسطين الدولية
رام الله - دنيا الوطن
عقب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، على قرار بالحكم بالإعدام شنقا الذي أصدرته محكمة بداية غزة، أمس الاثنين، بحق المواطن (ح. ص) شرق مدينة غزة، بعد ادانته بقتل المواطنين (أ. ش. أ) و(ع. ي. غ)، قصداً، وحيازة سلاح نار غير مرخص، خلال شجار عائلي، وذلك بتاريخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

وشدد المركز على ضرورة وقف العمل بهذه العقوبة واحترام التزامات فلسطين الدولية، مؤكدا على شجبه لجرائم القتل البشعة، معتبرا إياها بأنها اعتداء على المجتمع ككل.

واعتبر المركز، أن عقوبة الإعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع لمثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لاإنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها. 

وقال: "يعد هذا الحكم السادس بالإعدام خلال العام 2021، حيث صدر قبله خمسة أحكام، أربعة منها من محكمة أول درجة (البداية)، والخامس من محكمة الاستئناف العسكرية، وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (241) حكماً، منها (211) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية".

وأضاف المركز: "من بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (152) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007. يذكر أن السلطة الفلسطينية نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون".  

وفي السياق، أكد المركز الحقوقي، على دعمه لموقف الرئيس في عدم التصديق على أحكام الإعدام، وهي سياسة مستمرة منذ العام 2005، مشدداً على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية. 

وأكد المركز على ضرورة احترام السلطات في قطاع غزة لالتزامات فلسطين لموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزام على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  

وطالب المركز السلطات في قطاع غزة، بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة، كما يحث الرئيس الفلسطيني على إصدار قرار بقانون، في أقرب وقت ممكن، يٌعطل بموجبه تطبيق النصوص القانونية التي تتيح الحكم بالإعدام في القانون الفلسطيني، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع تعمل على تطوير قانون العقوبات وتلغي هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

شاهد: انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأزهرية في فلسطين

شاهد: انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأزهرية في فلسطين

وزير المالية: يجب الضغط على الاحتلال لحل القضايا المالية العالقة

وزير المالية: يجب الضغط على الاحتلال لحل القضايا المالية العالقة

المالكي يبحث مع نظيرته اللبنانية آخر التطورات والمستجدات السياسية

المالكي يبحث مع نظيرته اللبنانية آخر التطورات والمستجدات السياسية

رام الله: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال إغلاق مكتب (تلفزيون فلسطين) في القدس

رام الله: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال إغلاق مكتب (تلفزيون فلسطين) في القدس

الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة سلمية في اللد وتعتقل عددا من المشاركين فيها

الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة سلمية في اللد وتعتقل عددا من المشاركين فيها

غزة: وقفة غضب واستنكار ضد &#34;مسيرة الأعلام&#34; الإسرائيلية

غزة: وقفة غضب واستنكار ضد "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية

البريم: الردع الفلسطيني المقاوم كان حاضراً بقوة بمسيرة الاعلام

البريم: الردع الفلسطيني المقاوم كان حاضراً بقوة بمسيرة الاعلام

حماس: سلوك الاحتلال على الأرض سيحدد مسار وطبيعة التعامل الميداني معه

حماس: سلوك الاحتلال على الأرض سيحدد مسار وطبيعة التعامل الميداني معه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يبحث مع نظيرته اللبنانية آخر التطورات والمستجدات السياسية

المالكي يبحث مع نظيرته اللبنانية آخر التطورات والمستجدات السياسية

رام الله: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال إغلاق مكتب (تلفزيون فلسطين) في القدس

رام الله: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال إغلاق مكتب (تلفزيون فلسطين) في القدس

غزة: وقفة غضب واستنكار ضد &#34;مسيرة الأعلام&#34; الإسرائيلية

غزة: وقفة غضب واستنكار ضد "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية

البريم: الردع الفلسطيني المقاوم كان حاضراً بقوة بمسيرة الاعلام

البريم: الردع الفلسطيني المقاوم كان حاضراً بقوة بمسيرة الاعلام

بالأسماء: داخلية غزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الأربعاء

بالأسماء: داخلية غزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الأربعاء

شاهد: بدء &#34;مسيرة الاعلام&#34; بالقدس ووصولها لباب العامود وإصابات بين المواطنين برصاص الاحتلال

شاهد: بدء "مسيرة الاعلام" بالقدس ووصولها لباب العامود وإصابات بين المواطنين برصاص الاحتلال

الاحتلال يقمع مسيرة سلمية ويصيب مواطنين بالاختناق بالضفة وغزة

الاحتلال يقمع مسيرة سلمية ويصيب مواطنين بالاختناق بالضفة وغزة

قوات الاحتلال تقمع عشرات الفلسطينيين خرجوا بمظاهرات قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة

قوات الاحتلال تقمع عشرات الفلسطينيين خرجوا بمظاهرات قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة

منوعات

ما السبب الحقيقي واء وقف عرض برنامج &#34;صبايا الخير&#34;؟

ما السبب الحقيقي واء وقف عرض برنامج "صبايا الخير"؟

بعد وفاة سمير غانم.. شاهد ماذا قال عادل إمام في أول ظهور له

بعد وفاة سمير غانم.. شاهد ماذا قال عادل إمام في أول ظهور له

شاهد: أحلام الشامسي تعرض نفسها للانتقاد القاسي بسبب هذه الصورة

شاهد: أحلام الشامسي تعرض نفسها للانتقاد القاسي بسبب هذه الصورة

شاهد: هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

شاهد: هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

شاهد: بلقيس فتحي تفاجئ جمهورها بردها على منتقدي شعرها المبعثر

شاهد: بلقيس فتحي تفاجئ جمهورها بردها على منتقدي شعرها المبعثر

شاهد: تسريب محادثات (واتساب) لمحمد السبكي تحرجه على الملأ

شاهد: تسريب محادثات (واتساب) لمحمد السبكي تحرجه على الملأ

محمد هنيدي يطلق مسابقة جديدة و يفاجئ جمهوره بالجائزة

محمد هنيدي يطلق مسابقة جديدة و يفاجئ جمهوره بالجائزة

شاهد: شقيقة أصالة تهاجمها بشكل حاد بسبب تسريب تسجيل صوتي لها

شاهد: شقيقة أصالة تهاجمها بشكل حاد بسبب تسريب تسجيل صوتي لها

شاهد: علا غانم تفاجئ جمهورها بتصريح غريب بعد غياب 4 سنوات

شاهد: علا غانم تفاجئ جمهورها بتصريح غريب بعد غياب 4 سنوات

شاهد: هاكر يسرق حسابي هنا الزاهد وأحمد فهمي ويهدد الفنانين

شاهد: هاكر يسرق حسابي هنا الزاهد وأحمد فهمي ويهدد الفنانين

عربي

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بالتوصل لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)

المبعوث الدولي: اتفاق الرياض يضمن حل النزاع في اليمن

المبعوث الدولي: اتفاق الرياض يضمن حل النزاع في اليمن