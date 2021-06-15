الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة سلمية في اللد وتعتقل عددا من المشاركين فيها

رام الله - دنيا الوطنقمعت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة سلمية في مدينة اللد، خرجت نصرة للقدس، واعتقلت عددا من المشاركين فيها.وانطلقت المسيرة من المسجد العمري الكبير، وكان من المقرر أن تتجه نحو مسجد النور في المدينة، إلا أن الشرطة الإسرائيلية فرقتها بالقوة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتأتي المسيرة، التي دعت إليها اللجنة الشبابية في المدينة، نصرة للقدس وللمطالبة بمحاسبة المتطرفين اليهود المتورطين بقتل الشهيد موسى حسونة (31 عاما) في العاشر من أيار/ مايو الماضي، خلال اعتداءات للشرطة والمستوطنين.