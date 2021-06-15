غزة: وقفة غضب واستنكار ضد "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية













رام الله - دنيا الوطننظمت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي بقطاع غزة، ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة تنديد واستنكار ضد "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، التي انطلقت في القدس المحتلة، بمشاركة آلاف المستوطنين المتطرفين.وشارك في الوقفة التي أقيمت في مقر المجلس التشريعي وسط مدينة غزة، كلا من، دائرة القدس في حركة حماس، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ورابطة علماء فلسطين، ومؤسسة القدس الدولية وتجمع المؤسسات العاملة للقدس.ورفع المشاركون يافطات، مؤكدين فيها استنكارهم لتنفيذ "مسيرة الأعلام" وتضامنهم مع المقدسيين الذي تصدوا للمسيرة ولمخططات الاحتلال الاحتلال ومستوطنيه.وحذر المشاركون، الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في استفزازاته في القدس المحتلة، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني سيقف سدا منيعا في وجه الاحتلال ولن يسمح باستمرار استفزازاته واعتداءاته.وفي وقت سابق من اليوم، حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي من الاعتداء على الأقصى والقدس، مؤكدين أن ذلك لن يمر مرور الكرام وجاهزون بالأفعال وليس بالأقوال.وكانت القوى الوطنية والإسلامية أعلنت في وقت سابق، يومًا للغضب والاستنفار في جميع أنحاء فلسطين ومخيمات الشتات.ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين في بيان لها شعبنا الفلسطيني في أراضي عام عام 1948م وفي الضفة الغربية المحتلة، إلى الزحف نحو القدس، والمسجد الأقصى المبارك اليوم الثلاثاء لحماية المسجد الأقصى.وقالت القوى في بيانها:" ليكن يوم الثلاثاء يوم غضب عارم ولتنتفض فلسطين كلها وشعبها في الداخل والشتات وتحت العلم الفلسطيني نصرة للقدس، وحماية لها ولأحيائها، وللمسجد الأقصى المبارك".