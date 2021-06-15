إيران تعلن إنتاج 6.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

رام الله - دنيا الوطنقالت حكومة إيران اليوم الثلاثاء إنها أنتجت 6.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60%، في خطوة أثارت الارتباك في المحادثات النووية مع القوى العالمية.ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي قوله إن البلاد أنتجت أيضا 108 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب حتى 20%، مما يشير إلى معدل إنتاج أسرع مما ينص عليه القانون الإيراني الذي تقوم العملية على أساسه، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال ربيعي: "بموجب القانون، من المفترض أن تنتج منظمة الطاقة الذرية 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20% في السنة. وبحسب أحدث تقرير، أنتجنا 108 كيلوغرامات من اليورانيوم بنقاء 20% في الأشهر الخمسة الماضية".وأضاف: "فيما يتعلق بإنتاج يورانيوم بدرجة نقاء 60% في الفترة القصيرة المنقضية، أنتجنا حوالي 6.5 كيلوغرام".وقالت إيران في أبريل الماضي إنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60% لتقترب بشكل أكبر من نسبة 90% اللازمة لصنع قنبلة نووية، بعد أن اتهمت طهران إسرائيل بتخريب موقع نووي رئيسي.جاء الإعلان اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تجري فيه طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة في فيينا بهدف إيجاد سبل لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية.وكان البرلمان الإيراني قد أقر في العام الماضي قانونا يلزم الحكومة تشديد موقفها في رد فعل على انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي.ودفع انسحاب ترامب إيران إلى انتهاك القيود التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي والتي تهدف إلى جعل تطوير قنبلة ذرية أبعد منالا. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.