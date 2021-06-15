شؤون فلسطينية

حماس: سلوك الاحتلال على الأرض سيحدد مسار وطبيعة التعامل الميداني معه

حماس: سلوك الاحتلال على الأرض سيحدد مسار وطبيعة التعامل الميداني معه
رام الله - دنيا الوطن
أكد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن مواقف المقاومة الفلسطينية الشجاعة وقراراتها الحاسمة، التي أجبرت الاحتلال الإسرائيلي على تغيير مسار مسيرة الأعلام بعيداً عن المسجد الأقصى، وتغيير مسار الطيران المدني وتكثيف نشر القبة الحديدية، تأكيد على تحقيق معادلة الردع التي فرضتها في معركة سيف القدس ،ونجاحها في فرض قواعد اشتباك جديدة على العدو .  

وقال برهوم في تصريح، وصل "دنيا الوطن": "كل التحية إلى جموع أهلنا في القدس وشبابها الابطال، وغزة والداخل المحتل، والضفة الغربية، التي احتشدت في شتى الميادين واشتبكت مع الاحتلال في كل الأماكن وخطوط التماس في يوم الغضب الفلسطيني نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأضاف: "ستبقى المقاومة الباسلة الدرع الحامي لشعبنا، وإن سلوك الإحتلال الإسرائيلي على الأرض سيحدد مسار وطبيعة التعامل الميداني معه".

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