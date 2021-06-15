دولي

بايدن حول القمة مع بوتين: أنا مستعد

بايدن حول القمة مع بوتين: أنا مستعد
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قناعته بأنه مستعد للقمة المرتقبة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال بايدن، ردا على سؤال من صحفيين بعد لقاء مع الرئيس السويسري، غي بارليملان، في جنيف اليوم الثلاثاء: "أنا دائما مستعد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتستضيف جنيف السويسرية غدا الأربعاء أول قمة بين بوتين وبايدن بعد تولي الأخير منصب الرئيس الأمريكي في يناير 2021، وستجري المحادثات في الوقت الذي أكد فيه كلا الطرفين أن العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات طويلة.

وسبق أن أعلن يوري أوشاكوف، نائب الرئيس الروسي، أن المحادثات يتوقع أن تركز على بحث "القضايا التي تمثل مباعث إزعاج مشترك في العلاقات الثنائية"، موضحا أن الزعيمين سيناقشان مواضيع الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة عدوى فيروس (كورونا) "كوفيد-19" والجريمة السيبرانية والملفات الإقليمية مثل الأزمة الأوكرانية والأوضاع في الشرق الأوسط والنزاع الأذربيجاني الأرمني في قره باغ.

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