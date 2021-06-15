الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، فريدة الحوسني، يوم الثلاثاء، إن الإمارات في مقدمة الدول العربية في معالجة جائحة (كورونا).وأضافت الدكتورة الحوسني، أن دولة الإمارات حافظت على مركزها الأول عربياً والمتقدم عالمياً لأفضل الدول مرونة في التعامل مع الجائحة، وذلك بفضل الرؤية المستقبلية والخطط الاستباقية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأشارت إلى أن حملة التلقيح ضد (كورونا) في دولة الإمارات تواصل تحقيق أهدافها، فتم تطعيم ما يزيد عن نسبة 87.17 في المئة من إجمالي الفئة المؤهلة.وأوضحت أنه تم تطعيم ما نسبته 97.52% من فئة كبار السن الذين تصل أعمارهم إلى 60 عاما فما فوق، وهي الفئة ذات الأولوية، لأنها الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد 19" ومضاعفاته.وأوردت فريدة الحوسني أنه في حين رصدت بعض الدول تحورات متعددة "فإننا نلاحظ أن الدول التي نفذت حملات وطنية للتطعيم نجحت في السيطرة على الجائحة إلى حد كبير".وأردفت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات أن التحورات تؤثر في درجة انتشار الفيروس وسرعة انتقاله، لكنها لا تؤدي إلى تغيير في تركيبته.