شؤون فلسطينية

(يديعوت): هذا ما طلبته إسرائيل من مصر فيما يتعلق بمسيرة الأعلام

(يديعوت): هذا ما طلبته إسرائيل من مصر فيما يتعلق بمسيرة الأعلام
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن إسرائيل أبلغت جمهورية مصر العربية، أن مسيرة الأعلام غيرت مسارها، وأنها لم تدخل المسجد الأقصى، وأنه لم يكن الهدف منها التحدي.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، أن المسؤولين الإسرائيليين، أبلغوا مصر بإقناع حركة حماس بعدم الرد على مسيرة الأعلام، والا فقد يتدهور الوضع.

وبحسب الصحيفة، فقد قال المسؤولون لمصر: "هناك فرصة لضياع فرصة استئناف مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار مع المقاومة، بعد الحرب الأخيرة الشهر الماضي".

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