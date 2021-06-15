شؤون فلسطينية

شاهد: انتهاء مسيرة الأعلام وانسحاب المستوطنين من باب العامود والمقدسيون يؤدون صلاة المغرب بالمنطقة

شاهد: انتهاء مسيرة الأعلام وانسحاب المستوطنين من باب العامود والمقدسيون يؤدون صلاة المغرب بالمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
انسحب المستوطنون الإسرائيليون، مساء اليوم الثلاثاء، من ساحة منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد انتهاء مسيرة الأعلام التي انطلقت عصر اليوم.

هذا وأدى الشبان المقدسيون صلاة المغرب في ساحة باب العامود، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال والمستوطنين من المكان.

وانطلقت مسيرة الاعلام، بعد عصر اليوم الثلاثاء، في مدينة القدس، والتي نظمها المستوطنون بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقد وصلت الى منطقة باب العامود بالقدس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 27 مواطناً خلال المواجهات التي اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات باب العامود.

في السياق، أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية انطلقت في مختلف مناطق الضفة الغربية، احتجاجا على مسيرة الاعلام بمدينة القدس.


 


 

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