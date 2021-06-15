هل سيرد جيش الاحتلال الاسرائيلي على اطلاق البالونات الحارقة من غزة؟

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي ينوي الرد على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، لافتة إلى أن الجيش يجري مناقشات حول طبيعة ووقت الرد.في سياق آخر، أكد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن قوات الجيش اعتقلت، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بزعم تسللهم من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف.من جانبها، قالت قناة (كان): "الهدف في مؤسسة الجيش، عدم الانجرار إلى جولة قتال مع غزة خلال المواجهات في القدس، لذلك من المحتمل ألا يكون رد الجيش على إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف فوريًا".وكان 18 حريقاً اندلع في مستوطنات غلاف غزة، جراء البالونات الحارقة التي اطلقت من قطاع غزة، ردا على مسيرة الأعلام التي نظمها المستوطنون في مدينة القدس.يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر نشر عدد كبير من منظومة القبة الحديدية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، تحسباً لإطلاق المقاومة الصواريخ من قطاع غزة، ردا على مسيرة الاعلام.