شؤون فلسطينية

هل سيرد جيش الاحتلال الاسرائيلي على اطلاق البالونات الحارقة من غزة؟

هل سيرد جيش الاحتلال الاسرائيلي على اطلاق البالونات الحارقة من غزة؟
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي ينوي الرد على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، لافتة إلى أن الجيش يجري مناقشات حول طبيعة ووقت الرد.

في سياق آخر، أكد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن قوات الجيش اعتقلت، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بزعم تسللهم من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف.

من جانبها، قالت قناة (كان): "الهدف في مؤسسة الجيش، عدم الانجرار إلى جولة قتال مع غزة خلال المواجهات في القدس، لذلك من المحتمل ألا يكون رد الجيش على إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف فوريًا".

وكان 18 حريقاً اندلع في مستوطنات غلاف غزة، جراء البالونات الحارقة التي اطلقت من قطاع غزة، ردا على مسيرة الأعلام التي نظمها المستوطنون في مدينة القدس.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر نشر عدد كبير من منظومة القبة الحديدية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، تحسباً لإطلاق المقاومة الصواريخ من قطاع غزة، ردا على مسيرة الاعلام.

أخبار ذات صلة

الرئيس يصدر مرسوما بشأن مؤسسة ياسر عرفات

الرئيس يصدر مرسوما بشأن مؤسسة ياسر عرفات

(يديعوت): هذا ما طلبته إسرائيل من مصر فيما يتعلق بمسيرة الأعلام

(يديعوت): هذا ما طلبته إسرائيل من مصر فيما يتعلق بمسيرة الأعلام

شاهد: انتهاء مسيرة الأعلام وانسحاب المستوطنين من باب العامود والمقدسيون يؤدون صلاة المغرب بالمنطقة

شاهد: انتهاء مسيرة الأعلام وانسحاب المستوطنين من باب العامود والمقدسيون يؤدون صلاة المغرب بالمنطقة

الاحتلال يعتقل عضو المجلس الثوري لحركة &#34;فتح&#34; حاتم عبد القادر

الاحتلال يعتقل عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" حاتم عبد القادر

استشهاد مواطن متأثرا بجروحه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة

استشهاد مواطن متأثرا بجروحه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة

بالأسماء: داخلية غزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الأربعاء

بالأسماء: داخلية غزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الأربعاء

شاهد: بدء &#34;مسيرة الاعلام&#34; بالقدس ووصولها لباب العامود وإصابات بين المواطنين برصاص الاحتلال

شاهد: بدء "مسيرة الاعلام" بالقدس ووصولها لباب العامود وإصابات بين المواطنين برصاص الاحتلال

الاحتلال يقمع مسيرة سلمية ويصيب مواطنين بالاختناق بالضفة وغزة

الاحتلال يقمع مسيرة سلمية ويصيب مواطنين بالاختناق بالضفة وغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القناة 12: دقائق قليلة وتنطلق مسيرة الاعلام وهناك جهوزية لمنع الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين

القناة 12: دقائق قليلة وتنطلق مسيرة الاعلام وهناك جهوزية لمنع الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان لـ257 ومستشفيات القطاع تعاني من عوز بنسبة 45%

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان لـ257 ومستشفيات القطاع تعاني من عوز بنسبة 45%

محللون سياسيون: عودة البالونات الحارقة رسالة من المقاومة أنها تراقب الوضع بالقدس عن كثب

محللون سياسيون: عودة البالونات الحارقة رسالة من المقاومة أنها تراقب الوضع بالقدس عن كثب

اشتية: يجب أن يكون العنوان للدعم المالي لإعمار غزة هو السلطة الفلسطينية وبإشراف دولي

اشتية: يجب أن يكون العنوان للدعم المالي لإعمار غزة هو السلطة الفلسطينية وبإشراف دولي

القدس: إصابات بالاختناق خلال مواجهات بالرام

القدس: إصابات بالاختناق خلال مواجهات بالرام

جمعية وكلاء السياحة والسفر: استمرار منع الاحتلال إدخال البريد يفاقم من مشاكل وأزمات القطاع

جمعية وكلاء السياحة والسفر: استمرار منع الاحتلال إدخال البريد يفاقم من مشاكل وأزمات القطاع

شاهد: الاحتلال يخلي باب العمود من المقدسيين بعد الاعتداء عليهم ويعتقل 6 آخرين

شاهد: الاحتلال يخلي باب العمود من المقدسيين بعد الاعتداء عليهم ويعتقل 6 آخرين

غانتس يجري تقييماً للوضع قبيل &#34;مسيرة الأعلام&#34; ويشدد على ضرورة تجنب الاحتكاك

غانتس يجري تقييماً للوضع قبيل "مسيرة الأعلام" ويشدد على ضرورة تجنب الاحتكاك

منوعات

ما السبب الحقيقي واء وقف عرض برنامج &#34;صبايا الخير&#34;؟

ما السبب الحقيقي واء وقف عرض برنامج "صبايا الخير"؟

بعد وفاة سمير غانم.. شاهد ماذا قال عادل إمام في أول ظهور له

بعد وفاة سمير غانم.. شاهد ماذا قال عادل إمام في أول ظهور له

شاهد: أحلام الشامسي تعرض نفسها للانتقاد القاسي بسبب هذه الصورة

شاهد: أحلام الشامسي تعرض نفسها للانتقاد القاسي بسبب هذه الصورة

شاهد: هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

شاهد: هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

شاهد: بلقيس فتحي تفاجئ جمهورها بردها على منتقدي شعرها المبعثر

شاهد: بلقيس فتحي تفاجئ جمهورها بردها على منتقدي شعرها المبعثر

شاهد: تسريب محادثات (واتساب) لمحمد السبكي تحرجه على الملأ

شاهد: تسريب محادثات (واتساب) لمحمد السبكي تحرجه على الملأ

محمد هنيدي يطلق مسابقة جديدة و يفاجئ جمهوره بالجائزة

محمد هنيدي يطلق مسابقة جديدة و يفاجئ جمهوره بالجائزة

شاهد: شقيقة أصالة تهاجمها بشكل حاد بسبب تسريب تسجيل صوتي لها

شاهد: شقيقة أصالة تهاجمها بشكل حاد بسبب تسريب تسجيل صوتي لها

شاهد: علا غانم تفاجئ جمهورها بتصريح غريب بعد غياب 4 سنوات

شاهد: علا غانم تفاجئ جمهورها بتصريح غريب بعد غياب 4 سنوات

شاهد: هاكر يسرق حسابي هنا الزاهد وأحمد فهمي ويهدد الفنانين

شاهد: هاكر يسرق حسابي هنا الزاهد وأحمد فهمي ويهدد الفنانين

عربي

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)

الإمارات تحافظ على صدارتها في التصدي لجائحة (كورونا)

المبعوث الدولي: اتفاق الرياض يضمن حل النزاع في اليمن

المبعوث الدولي: اتفاق الرياض يضمن حل النزاع في اليمن

السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر &#34;في أقرب فرصة&#34;

السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر "في أقرب فرصة"

خبير مصري يكشف عن مقترح إثيوبي بشان &#34;سد النهضة&#34;

خبير مصري يكشف عن مقترح إثيوبي بشان "سد النهضة"