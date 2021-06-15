انطلاق "مسيرة الاعلام" بالقدس ووصولها لباب العامود وإصابات بين المواطنين برصاص الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنانطلقت "مسيرة الأعلام"، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة القدس، والتي نظمها المستوطنون، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال.وأفادت اعلام الاحتلال الإسرائيلي، بأن مسيرة الاعلام وصلت إلى منطقة باب العامود في مدينة القدس، وسط إجراءات إسرائيلية امنية شديدة في المكان.أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 17 مواطناً فلسطينياً خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من المواطنين الفلسطينيين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وذلك تزامنا مع وصول مسيرة الاعلام الى المنطقة.وبموازاة ذلك، انطلقت مسيرات منددة في جميع المحافظات الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، تنديداً بمسيرة الاعلام التي ينظمها المستوطنون.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أغلق في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، منطقة باب العامود، وفرقت المواطنين الفلسطينيين بعد الاعتداء عليهم واعتقال عدد اخر منهم.