الاحتلال يقمع مسيرة سلمية ويصيب مواطنين بالاختناق ببيت لحم والخليل

رام الله - دنيا الوطنقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة بيت لحم، مسيرة سلمية خرجت تنديدا بـ"مسيرة الاعلام" للمستوطنين في مدينة القدس المحتلة، واصابت عددا من المشاركين بالاختناق جراء الغاز السام والمدمع .وانطلقت المسيرة التي دعت اليها القوى والفصائل الوطنية، من منطقة باب الزقاق، مرورا بشارع للقدس الخليل، وصولا الى المدخل الشمالي لبيت لحم "محيط مسجد بلال بن رباح"، حيث قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص المغلف بالمطاط، ما أدى الى إصابة عدد من المشاركين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.في السياق، أصيب عشرات المواطنين، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال وضعت اسلاكا شائكة على مدخل المخيم، تحسبا لاندلاع مواجهات تزامنا مع مسيرة الاعلام في القدس، فيما تعمد الجنود إطلاق قنابل الغاز والصوت صوب نوافذ وباحات المنازل.