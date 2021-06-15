عاجل

  • قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين بمنطقة باب العامود بالتزامن مع وصول مسيرة الاعلام

  • وصول مسيرة الاعلام الى منطقة باب العامود بالقدس المحتلة

  • الهلال الأحمر: 17 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس المحتلة

مباشر | انطلاق مسيرة الاعلام في مدينة القدس وسط اجراءات امنية مشددة من قبل قوات الاحتلال

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقمع مسيرة سلمية ويصيب مواطنين بالاختناق ببيت لحم والخليل

الاحتلال يقمع مسيرة سلمية ويصيب مواطنين بالاختناق ببيت لحم والخليل
رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة بيت لحم، مسيرة سلمية خرجت تنديدا بـ"مسيرة الاعلام" للمستوطنين في مدينة القدس المحتلة، واصابت عددا من المشاركين بالاختناق جراء الغاز السام والمدمع .

وانطلقت المسيرة التي دعت اليها القوى والفصائل الوطنية، من منطقة باب الزقاق، مرورا بشارع للقدس الخليل، وصولا الى المدخل الشمالي لبيت لحم "محيط مسجد بلال بن رباح"، حيث قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص المغلف بالمطاط، ما أدى الى إصابة عدد من المشاركين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

في السياق، أصيب عشرات المواطنين، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال وضعت اسلاكا شائكة على مدخل المخيم، تحسبا لاندلاع مواجهات تزامنا مع مسيرة الاعلام في القدس، فيما تعمد الجنود إطلاق قنابل الغاز والصوت صوب نوافذ وباحات المنازل.

أخبار ذات صلة

بالأسماء: داخلية غزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الأربعاء

بالأسماء: داخلية غزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الأربعاء

انطلاق &#34;مسيرة الاعلام&#34; بالقدس ووصولها لباب العامود وإصابات بين المواطنين برصاص الاحتلال

انطلاق "مسيرة الاعلام" بالقدس ووصولها لباب العامود وإصابات بين المواطنين برصاص الاحتلال

قوات الاحتلال تقمع عشرات الفلسطينيين خرجوا بمظاهرات قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة

قوات الاحتلال تقمع عشرات الفلسطينيين خرجوا بمظاهرات قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة

لجان المقاومة: المحاولات الإسرائيلية الاستفزازية بالقدس ستكون صاعق تفجير لثورة غضب

لجان المقاومة: المحاولات الإسرائيلية الاستفزازية بالقدس ستكون صاعق تفجير لثورة غضب

القناة 12: دقائق قليلة وتنطلق مسيرة الاعلام وهناك جهوزية لمنع الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين

القناة 12: دقائق قليلة وتنطلق مسيرة الاعلام وهناك جهوزية لمنع الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان لـ257 ومستشفيات القطاع تعاني من عوز بنسبة 45%

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان لـ257 ومستشفيات القطاع تعاني من عوز بنسبة 45%

محللون سياسيون: عودة البالونات الحارقة رسالة من المقاومة أنها تراقب الوضع بالقدس عن كثب

محللون سياسيون: عودة البالونات الحارقة رسالة من المقاومة أنها تراقب الوضع بالقدس عن كثب

اشتية: يجب أن يكون العنوان للدعم المالي لإعمار غزة هو السلطة الفلسطينية وبإشراف دولي

اشتية: يجب أن يكون العنوان للدعم المالي لإعمار غزة هو السلطة الفلسطينية وبإشراف دولي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: 18 حريقاً اندلع في غلاف غزة اليوم

إعلام إسرائيلي: 18 حريقاً اندلع في غلاف غزة اليوم

مجدلاني: نكثف جهودنا لتوفير احتياجات الأسر المتضررة من العدوان على غزة

مجدلاني: نكثف جهودنا لتوفير احتياجات الأسر المتضررة من العدوان على غزة

رداً على مسيرة الأعلام.. دعوات لمسيرة حاشدة والاشتباك مع الاحتلال على حاجز &#34;بيت إيل&#34;

رداً على مسيرة الأعلام.. دعوات لمسيرة حاشدة والاشتباك مع الاحتلال على حاجز "بيت إيل"

حركة الائتلاف الوطني تدعو للنفير العام في كافة الأراضي الفلسطينية واشعال المواجهات

حركة الائتلاف الوطني تدعو للنفير العام في كافة الأراضي الفلسطينية واشعال المواجهات

وقفة تضامنية في غزة مع الأسير محمد خليل الحلبي

وقفة تضامنية في غزة مع الأسير محمد خليل الحلبي

&#34;الديمقراطية&#34;: إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس اعتداء صارخ على حرية الصحافة

"الديمقراطية": إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس اعتداء صارخ على حرية الصحافة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: لا تنازل ولا تفريط بذرة تراب من القدس

"العربية الفلسطينية": لا تنازل ولا تفريط بذرة تراب من القدس

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد ورشة عمل لإقرار خطة مساق حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي

"التعليم العالي" تعقد ورشة عمل لإقرار خطة مساق حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي

منوعات

ما السبب الحقيقي واء وقف عرض برنامج &#34;صبايا الخير&#34;؟

ما السبب الحقيقي واء وقف عرض برنامج "صبايا الخير"؟

بعد وفاة سمير غانم.. شاهد ماذا قال عادل إمام في أول ظهور له

بعد وفاة سمير غانم.. شاهد ماذا قال عادل إمام في أول ظهور له

شاهد: أحلام الشامسي تعرض نفسها للانتقاد القاسي بسبب هذه الصورة

شاهد: أحلام الشامسي تعرض نفسها للانتقاد القاسي بسبب هذه الصورة

شاهد: هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

شاهد: هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

شاهد: بلقيس فتحي تفاجئ جمهورها بردها على منتقدي شعرها المبعثر

شاهد: بلقيس فتحي تفاجئ جمهورها بردها على منتقدي شعرها المبعثر

شاهد: تسريب محادثات (واتساب) لمحمد السبكي تحرجه على الملأ

شاهد: تسريب محادثات (واتساب) لمحمد السبكي تحرجه على الملأ

محمد هنيدي يطلق مسابقة جديدة و يفاجئ جمهوره بالجائزة

محمد هنيدي يطلق مسابقة جديدة و يفاجئ جمهوره بالجائزة

شاهد: شقيقة أصالة تهاجمها بشكل حاد بسبب تسريب تسجيل صوتي لها

شاهد: شقيقة أصالة تهاجمها بشكل حاد بسبب تسريب تسجيل صوتي لها

شاهد: علا غانم تفاجئ جمهورها بتصريح غريب بعد غياب 4 سنوات

شاهد: علا غانم تفاجئ جمهورها بتصريح غريب بعد غياب 4 سنوات

شاهد: هاكر يسرق حسابي هنا الزاهد وأحمد فهمي ويهدد الفنانين

شاهد: هاكر يسرق حسابي هنا الزاهد وأحمد فهمي ويهدد الفنانين

عربي

خبير مصري يكشف عن مقترح إثيوبي بشان &#34;سد النهضة&#34;

خبير مصري يكشف عن مقترح إثيوبي بشان "سد النهضة"

الأمير تميم يتلقى رسالة من الرئيس السيسي

الأمير تميم يتلقى رسالة من الرئيس السيسي

الحكومة التونسية ترفع دعوى بحق نائبة في البرلمان

الحكومة التونسية ترفع دعوى بحق نائبة في البرلمان

بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا

بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا