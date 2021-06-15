قوات الاحتلال تقمع عشرات الفلسطينيين خرجوا بمظاهرات قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين الفلسطينيين، الذين خرجوا بمظاهرات قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، تنديداً لمسيرة الأعلام التي من المقرر أن تنطلق بعد دقائق في مدينة القدس.وكان اعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد أفاد بأن 18 حريقاً اندلع في مستوطنات غلاف غزة، بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة.يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت منطقة باب العامود بمدينة القدس، وفرقت المواطنين الفلسطينيين بعد الاعتداء عليهم، واعتقال ستة آخرين.