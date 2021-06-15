لجان المقاومة: المحاولات الإسرائيلية الاستفزازية بالقدس ستكون صاعق تفجير لثورة غضب

رام الله - دنيا الوطنلجان المقاومة في فلسطين، أن المحاولات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس ستكون صاعق تفجير لثورة غضب سيدفع ثمنها العدو الصهيوني .وقالت اللجان في تصريح صادر عن مكتبها الإعلامي، مساء اليوم الثلاثاء: "القدس في قلب المعركة ولن نتوانى في الدفاع عنها بكل ما أوتينا من قوة"، داعية الجماهير الفلسطينية للانتفاض والثورة في وجه الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وإحباط أي محاولات التدنيس للمقدسات.وفي السياق، قالت اللجان: "على العدو الصهيوني ان لا يخطأ التقدير مرة أخرى فشعبنا ومقاومته الباسلة لن يتركوا القدس وحيدة وسنقطع اليد التي تدنسها".