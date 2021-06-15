القناة 12: بعد دقائق ستبدأ مسيرة الاعلام وهناك جهوزية لمنع الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 12الإسرائيلية، أنه بعد دقائق قليلة، ستبدأ مسيرة الأعلام في مدينة القدس، والتي نظمها المستوطنون بالتعاون مع شرطة الاحتلال الاسرائيلي.وقالت القناة: "جهوزية عالية من قبل الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود؛ لمنع الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين".وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتدت اليوم الثلاثاء، على الشبان المتواجدين في منطقة باب العامود أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة واعتقلت ستة مواطنين.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هاجمت المتواجدين في منطقة باب العمود وحاولت اخلاءهم من المنطقة بالقوة واعتدت عليهم بالعصي والهروات، كما اعتقلت الشابين أحمد عبد عطية، وحسين محمود عطية، من سكان بلدة العيسوية شمالي القدس خلال تواجدهما في باب العامود ودققت في هويتيهما واقتادتهما إلى أحد مراكز الاعتقال، فيما اعتقلت أربعة آخرين بمناطق متفرقة بالقدس.