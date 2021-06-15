شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان لـ257 ومستشفيات القطاع تعاني من عوز بنسبة 45%

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان لـ257 ومستشفيات القطاع تعاني من عوز بنسبة 45%
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن حصيلة شهداء العدوان الأخير على القطاع، ارتفعت الى 257 شهيداً، بينهم 66 طفلاً، و39 إمرأة، و17 مسناً، فيما استقر عدد الجرحى عند 1948، بينهم 277 طفلاً و412 سيدة.

وأشار أبو الريش، في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الاحتلال منع 138 مريضًا من أصل 151، من الحصول على علاجهم مما لم يترك لهم مجالا سوى المعاناة من مضاعفات كان بالإمكان علاجها.

وقال: "هناك 1000 مريض يعانون من الفشل الكلوي ويحتاجون إلى غسيل كلوي"، مضيفا: "حوالي 8700 مريض بالسرطان ينتظرون تصريح علاجهم عبر حاجز بيت حانون".

وفي السياق، أكد أبو الريش، أن المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة، تعاني حاليًا من عوز بنسبة 45٪ في قائمة الأدوية الأساسية و33٪ في المستلزمات الطبية و56٪ من المنتجات المخبرية ومستلزمات بنك الدم.

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