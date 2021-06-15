اشتية: يجب أن يكون العنوان للدعم المالي لإعمار غزة هو السلطة الفلسطينية وبإشراف دولي



وطالب اشتية بوجود ضغط دولي على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس وفق الاتفاقيات الموقعة، مجددا تأكيد وإصرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على أهمية عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية وإعادة الوهج الديمقراطي.



رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء، محمد اشتية، مع المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط جون هانسن باور، آخر المستجدات السياسية وإعادة إعمار قطاع غزة.وجدد اشتية خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله، بحضور ممثلة النرويج تورون فيست، تأكيده على ضرورة خلق مسار سياسي جاد وحقيقي تقوده الرباعية الدولية يهدف لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن تكون عملية إعادة إعمار قطاع غزة وفق آلية جديدة لضمان إنجازها في إطار زمني مقبول، وأن يكون العنوان للدعم المالي هو السلطة الوطنية وبإشراف دولي، وضمانات لعدم تكرار العدوان وتدمير ما تم إعماره.