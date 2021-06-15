جمعية وكلاء السياحة والسفر: استمرار منع الاحتلال إدخال البريد يفاقم من مشاكل وأزمات القطاع

خاص دنيا الوطن-آية الملاحييواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 60 يوماً منع ادخال البريد إلى قطاع غزة إلى معبر بيت حانون/ ايرز، وذلك في محاولة للضغط والتضيق على الشعب في قطاع غزة.وأكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، وسيم مشتهى في حديثه ل" دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 11 ألف جواز فلسطيني ما بين التجديد والجديد والاستكمال، لافتاً إلى أن استمرار ارجاع البريد بغزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر بيت حانون/ إيرز" أدى لوجود العديد من المشاكل.وأوضح مشتهى، أن الآثار المترتبة على ارجاع البريد بغزة تتمثل بالمشاكل الاجتماعية كالطلاق، وفقدان الطلاب اقاماتهم ومقاعدهم الدراسية في الجامعات خارج الوطن، إضافة أن شراكات السياحة والسفر يعانون من مشاكل الحصار و(كورونا) ومن ويلات الحرب.وأشار إلى أن هناك عشرات الآلاف من المرضى، مازالوا محرومين من جوزات سفرهم، فيما يقوم الاحتلال بطرق ممنهجة من أجل التضييق على الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن الأمر سياسي بحت.وبين مشتهى أن هناك خطوات جادة لمعالجة هذا الأمر، ومنها فضح الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الفضائيات، والتواصل مع الجهات المختلفة كالأمم المتحدة والصليب الأحمر بغزة، مطالباً الرئيس محمود عباس بأن يعطي توجيهاته إلى وكيل وزارة الداخلية ومدير عام وزارة الداخلية لإنهاء هذه الازمة.وقال مشتهى: "إن البريد الإلكتروني معتمد بجميع دول العالم سواء في المحاكم أو النيابات، إلا أنه غير معتمد بغزة، خاصة أن الجهة القانونية بغزة وهي نقابة المحاميين تقوم بعمل ما يلزم من ضمان حقوق وضوابط واللوائح بتجديد الجوازات بحيث يتم تشخيص المواطن أمامها وبعدها تكون المعاملة بين يديه" .ولفت إلى أن هناك محاولة أخرى عن طريق سفارة دولة فلسطين في القاهرة بأن ترسل جوازات العمرة وجوازات الحج من سفارة جمهورية مصر العربية، ومن ثم إلى عمان وبعدها إلى الضفة.وطالب مشتهى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية أن تقف أمام مسؤولياتها والتحرك العاجل من أجل إنهاء الحصار المفروض على غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القطاع.