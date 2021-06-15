شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يخلي باب العمود من المقدسيين بعد الاعتداء عليهم ويعتقل 6 آخرين

شاهد: الاحتلال يخلي باب العمود من المقدسيين بعد الاعتداء عليهم ويعتقل 6 آخرين
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على الشبان المتواجدين في منطقة باب العامود أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة واعتقلت شابين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هاجمت المتواجدين في منطقة باب العمود وحاولت اخلاءهم من المنطقة بالقوة واعتدت عليهم بالعصي والهروات، كما اعتقلت الشابين أحمد عبد عطية، وحسين محمود عطية، من سكان بلدة العيسوية شمالي القدس خلال تواجدهما في باب العامود ودققت في هويتيهما واقتادتهما إلى أحد مراكز الاعتقال، فيما اعتقلت أربعة آخرين بمناطق متفرقة بالقدس.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال عددا من متاجر المواطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، توطئة لتنفيذ اقتحام ضخم للمستوطنين ضمن ما يسمى "مسيرة الأعلام".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دفعت، اليوم الثلاثاء، بتعزيزات عسكرية وشرطية واسعة إلى مدينة القدس المحتلة، لا سيما البلدة القديمة منها، وسط دعوات القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية وأراضي عام 48، إلى التصدي وإفشال ما تسمى "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التي ستنطلق عند الساعة الـ5 مساء ويقودها آلاف المستوطنين المتطرفين.


 









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