غانتس يجري تقييماً للوضع قبيل "مسيرة الأعلام" ويشدد على ضرورة تجنب الاحتكاك

أجري وزير جيش الاحتلال، يني غانتس، تقييماً للوضع قبيل "مسيرة الأعلام" في القدس بمشاركة رئيس الأركان، والمفتش العام للشرطة، ونائب رئيس (شاباك)، ورئيس شعبة الاستخبارات "أمان"، ومنسق عمليات الحكومة في المناطق.





ويصر غانتس على ضرورة تجنب الاحتكاك، وأصدر تعليماته بنقل الرسائل بهذه الروح إلى جميع الأطراف ذات الصلة.



وأكملت شرطة الاحتلال استعداداتها تمهيداً لإجراء مسيرة الأعلام لحركات اليمين في القدس المحتلة.

وتنشر شرطة الاحتلال الآلاف من أفرادها ومن أفراد ما يسمى "حرس الحدود" في المدينة وفي المدن المختلطة وفي وادي عارة بغية الحفاظ على الامن النظام العام.

واوعز مفتش الشرطة العام، كوبي شابتاي، باستدعاء جنود احتياط من "حرس الحدود" ورجال الشرطة لغرض الحفاظ على الأمن.

وبموجب ذلك فستغلق عدة شوارع في وسط القدس، اعتبارا من الساعة 15:30 بالقرب من البلدة القديمة حيث سيتسنى للمواصلات العامة فقط العبور بها. وأكملت شرطة الاحتلال استعداداتها تمهيداً لإجراء مسيرة الأعلام لحركات اليمين في القدس المحتلة.

رام الله - دنيا الوطن