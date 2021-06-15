الاحتلال يمنع أعمال تأهيل لمدخل بلدة سبسطية

رام الله - دنيا الوطنأوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال تأهيل مدخل بلدة سبسطية شمال نابلس.وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم أن سلطات الاحتلال أوقفت أعمال التأهيل، واحتجزت المقاول والعمال والجرافة ومعدات التأهيل في المكان.ولفت عازم إلى أن خطوة الاحتلال في منع تأهيل المدخل جاء بإيعاز من مسؤول أمن مستوطنة "شافيه شمرون".وأشار عازم، بأنه لم يتم تأهيل مدخل القرية منذ أكثر من عشرين عاما، وحصلوا على تمويل تأهيله من وزارة الحكم المحلي مؤخرا، حيث باشروا العمل منذ يومين.