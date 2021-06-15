إعلام إسرائيلي: عشرة حرائق اندلعت في غلاف غزة اليوم





وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، دعت "شبابنا الثائر المستند لجماهير شعبنا الثائرة والمنتفضة في كل مكان للتصدي للاحتلال وقطعان المستوطنين بعد إعلانهم عن تنظيم مسيرة الأعلام مساء اليوم الثلاثاء، التي تعتبر تعدِّ صارخ على مقدساتنا، وعلى عاصمتنا الأبدية".





أعلنت وحدة برق الجهادية اليوم الثلاثاء، الاستنفار العام بين عناصرها نصرة للمسجد الأقصى المبارك تزامنًا مع تسيير المتطرفين الإسرائيليين مسيرة الأعلام في الأقصى.

وحذرت وحدة برق المستوطنين في مستوطنات "غلاف غزة" من خطر البالونات والطائرات الحارقة قائلة: "انتظروا اللهيب والنار".





ومن المقرر أن تجري مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة رقصة الأعلام الاستيطانية الاستفزازية للمسلمين والفلسطينيين في القدس.

يأتي ذلك بعد مصادقة وزير الأمن الداخلي الجديد في حكومة الاحتلال، عومير بارليف، في ختام جلسة لتقييم الأوضاع عقدها مع قيادة الشرطة وكبار المسؤولين في جيش الاحتلال و(شاباك) ومجلس الأمن القومي.

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (حدشوت بتاخون سدي)، اليوم الثلاثاء، إن عشرة حرائق اندلعت منذ صباح اليوم في غلاف غزة.وأضاف الموقع: أن بعضها تأكد رسميا أنها بفعل بالونات حارقة، ويجري فحص الباقي.