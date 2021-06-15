مجدلاني: نكثف جهودنا لتوفير احتياجات الأسر المتضررة من العدوان على غزة





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغر، الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع ، وكذلك آلية التعاون المشترك لتوفير الاحتياجات للأسر المتضررة في قطاع غزة جراء العدوان ، وحضر اللقاء وكيل الوزارة داوود الديك.وأكد وزير التنمية الاجتماعية على مواصلة الوزارة تعاونها مع كل الشركاء لتجنيد المزيد من الدعم لتوفير الاحتياجات الأساسية والغذائية والصحية للأسر المتضررة بما يحقق الأمن الغذائي للمتضررين في قطاع غزة.وقال د. مجدلاني خلال حديثه: "ان الجهد اليوم منصب على ما نستطيع من إمكانيات تساهم في التخفيف عن الأسر المتضررة وإنعاش الاقتصاد الذي من شأنها خلق فرص عمل تخفف من البطالة والفقر، بعد تدمير إسرائيل لآلاف فرص العمل في القطاع."وتابع وزير التنمية أن الحكومة تركز بالتعاون مع الشركاء بشكل أساسي على الجانب الإغاثة الإنساني رغم الموارد الضعيفة وان ذلك يتطلب تضافر الجهود."من جانبها أكدت هاستينغر على أهمية التعاون المشترك مع الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية من أجل توفير الاحتياجات والتعاون مع أجل وصولها للأسر المتضررة، والعمل على تجنيد الأموال اللازمة لذلك.