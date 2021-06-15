رداً على مسيرة الأعلام.. دعوات لمسيرة حاشدة والاشتباك مع الاحتلال على حاجز "بيت إيل"

رام الله - دنيا الوطندعت القوى الإسلامية والوطنية في رام الله لمسيرة حاشدة والاشتباك مع الاحتلال اليوم الثلاثاء عند الخامسة والنصف عصرًا على حاجز "بيت إيل"، تزامنًا مع ما تسمى "مسيرة الأعلام" التهويدية في القدس.وطالبت قوى رام الله الحشد والنفير للاشتباك مع الاحتلال والتأكيد على رفض انتهاكات الاحتلال بحق القدس والمقدسات.وكانت القوى الوطنية والإسلامية أعلنت اليوم الثلاثاء يومًا للغضب والاستنفار في جميع أنحاء فلسطين ومخيمات الشتات.ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين في بيان لها شعبنا الفلسطيني في أراضي عام عام 1948م وفي الضفة الغربية المحتلة، إلى الزحف نحو القدس، والمسجد الأقصى المبارك اليوم الثلاثاء لحماية المسجد الأقصى.كما دعت القوى الشباب الثائر إلى التصدي لعربدة المستوطنين، وإفشال مسيرة الأعلام، لنؤكد من جديد أن القدس لنا، وليس للصهاينة الغزاة.وقالت القوى في بيانها:" ليكن يوم الثلاثاء يوم غضب عارم ولتنتفض فلسطين كلها وشعبها في الداخل والشتات وتحت العلم الفلسطيني نصرة للقدس، وحماية لها ولأحيائها، وللمسجد الأقصى المبارك".