حركة الائتلاف الوطني تدعو للنفير العام في كافة الأراضي الفلسطينية واشعال المواجهات





رام الله - دنيا الوطندعت حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني النفير العام في الأراضي الفلسطينية، واشعال المواجهات مع الاحتلال في نقاط التماس بكافة الأراضي الفلسطينية ، لا سيما اعتراض مسيرة الاعلام الصهيونية المزعومة بالقوة الشعبية من ثوار و حرائرالقدس.وقالت الحركة انها اتخذت مساء اليوم قرار تفعيل المواجهات الشعبية مع الاحتلال والمشاركة في المواجهات واستخدام الوسائل الخشنة و الارباك الليلي علي الحدود الزائلة مع الاحتلال ، لا سيما التحشيد الشعبي في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية .وتابعت الحركة في بيانها " ان الاحتلال المجرم وحكومته الجديدة العنصرية الامبريالية لن تكون الا وبال على شعبهم المستعمر لأرضنا ، وان شعبنا ومقاومته الشعبية ستسقطها و تلجم جيشها المزعوم ".وشددت الحركة على ان المقاومة الشعبية هي خيار شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعية، الاوحد من اجل انهاء الاحتلال عن ارضنا ومقدساتنا الفلسطينية .وحملت حركة الائتلاف الوطني قيادة الاحتلال وحكومته الفاشية امام المجتمع الدولي مسؤلية توتر الاجواء السياسية وتابعات ماسيحدث ابان انطلاق مسيرة الاعلام والاعتداءات على المسجد الاقصى .ووجهت الحركة نداء الي المجتمع الدولي وهيئة الامم المتحدة بضرورة الوقوف عند التزاماتهم تجاه القضية الفلسطينية ومقدساتها الدينية ، وحماية المدنيين ولجم الاحتلال للكف عن حماقاته المتزايدة.