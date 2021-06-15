عاجل

  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الشبان المتواجدين في منطقة باب العمود أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس

مباشر | المستوطنون يستعدون لتنظيم مسيرة الأعلام الاستيطانية في القدس المحتلة

شؤون فلسطينية

حركة الائتلاف الوطني تدعو للنفير العام في كافة الأراضي الفلسطينية واشعال المواجهات

حركة الائتلاف الوطني تدعو للنفير العام في كافة الأراضي الفلسطينية واشعال المواجهات
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني النفير العام في الأراضي الفلسطينية، واشعال المواجهات مع الاحتلال في نقاط التماس بكافة الأراضي الفلسطينية ، لا سيما اعتراض مسيرة الاعلام الصهيونية المزعومة بالقوة الشعبية من ثوار و حرائر
القدس.

وقالت الحركة انها اتخذت مساء اليوم قرار تفعيل المواجهات الشعبية مع الاحتلال والمشاركة في المواجهات واستخدام الوسائل الخشنة و الارباك الليلي علي الحدود الزائلة مع الاحتلال ، لا سيما التحشيد الشعبي في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية .

وتابعت الحركة في بيانها " ان الاحتلال المجرم وحكومته الجديدة العنصرية الامبريالية لن تكون الا وبال على شعبهم المستعمر لأرضنا ، وان شعبنا ومقاومته الشعبية ستسقطها و تلجم جيشها المزعوم ".

وشددت الحركة على ان المقاومة الشعبية هي خيار شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعية، الاوحد من اجل انهاء الاحتلال عن ارضنا ومقدساتنا الفلسطينية .

وحملت حركة الائتلاف الوطني قيادة الاحتلال وحكومته الفاشية امام المجتمع الدولي مسؤلية توتر الاجواء السياسية وتابعات ماسيحدث ابان انطلاق مسيرة الاعلام والاعتداءات على المسجد الاقصى .

ووجهت الحركة نداء الي المجتمع الدولي وهيئة الامم المتحدة بضرورة الوقوف عند التزاماتهم تجاه القضية الفلسطينية ومقدساتها الدينية ، وحماية المدنيين ولجم الاحتلال للكف عن حماقاته المتزايدة.

أخبار ذات صلة

مسيرة المستوطنين.. الاحتلال يخلي باب العمود من المقدسيين بعد الاعتداء عليهم

مسيرة المستوطنين.. الاحتلال يخلي باب العمود من المقدسيين بعد الاعتداء عليهم

غانتس يجري تقييماً للوضع قبيل &#34;مسيرة الأعلام&#34; ويشدد على ضرورة تجنب الاحتكاك

غانتس يجري تقييماً للوضع قبيل "مسيرة الأعلام" ويشدد على ضرورة تجنب الاحتكاك

إعلام إسرائيلي: عشرة حرائق اندلعت في غلاف غزة اليوم

إعلام إسرائيلي: عشرة حرائق اندلعت في غلاف غزة اليوم

مجدلاني: نكثف جهودنا لتوفير احتياجات الأسر المتضررة من العدوان على غزة

مجدلاني: نكثف جهودنا لتوفير احتياجات الأسر المتضررة من العدوان على غزة

رداً على مسيرة الأعلام.. دعوات لمسيرة حاشدة والاشتباك مع الاحتلال على حاجز &#34;بيت إيل&#34;

رداً على مسيرة الأعلام.. دعوات لمسيرة حاشدة والاشتباك مع الاحتلال على حاجز "بيت إيل"

وقفة تضامنية في غزة مع الأسير محمد خليل الحلبي

وقفة تضامنية في غزة مع الأسير محمد خليل الحلبي

&#34;الديمقراطية&#34;: إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس اعتداء صارخ على حرية الصحافة

"الديمقراطية": إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس اعتداء صارخ على حرية الصحافة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: لا تنازل ولا تفريط بذرة تراب من القدس

"العربية الفلسطينية": لا تنازل ولا تفريط بذرة تراب من القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حركة الائتلاف الوطني تدعو للنفير العام في كافة الأراضي الفلسطينية واشعال المواجهات

حركة الائتلاف الوطني تدعو للنفير العام في كافة الأراضي الفلسطينية واشعال المواجهات

وقفة تضامنية في غزة مع الأسير محمد خليل الحلبي

وقفة تضامنية في غزة مع الأسير محمد خليل الحلبي

&#34;الديمقراطية&#34;: إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس اعتداء صارخ على حرية الصحافة

"الديمقراطية": إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس اعتداء صارخ على حرية الصحافة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: لا تنازل ولا تفريط بذرة تراب من القدس

"العربية الفلسطينية": لا تنازل ولا تفريط بذرة تراب من القدس

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد ورشة عمل لإقرار خطة مساق حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي

"التعليم العالي" تعقد ورشة عمل لإقرار خطة مساق حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي

&#34;النضال&#34;: القدس جوهر قضيتنا والدفاع عنها في مقدمة المهام الوطنية

"النضال": القدس جوهر قضيتنا والدفاع عنها في مقدمة المهام الوطنية

البطش: الاحتلال يتحمل مسؤولية تداعيات مسيرة المتطرفين في القدس

البطش: الاحتلال يتحمل مسؤولية تداعيات مسيرة المتطرفين في القدس

المالكي يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

المالكي يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

منوعات

ما السبب الحقيقي واء وقف عرض برنامج &#34;صبايا الخير&#34;؟

ما السبب الحقيقي واء وقف عرض برنامج "صبايا الخير"؟

بعد وفاة سمير غانم.. شاهد ماذا قال عادل إمام في أول ظهور له

بعد وفاة سمير غانم.. شاهد ماذا قال عادل إمام في أول ظهور له

شاهد: أحلام الشامسي تعرض نفسها للانتقاد القاسي بسبب هذه الصورة

شاهد: أحلام الشامسي تعرض نفسها للانتقاد القاسي بسبب هذه الصورة

شاهد: هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

شاهد: هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

شاهد: بلقيس فتحي تفاجئ جمهورها بردها على منتقدي شعرها المبعثر

شاهد: بلقيس فتحي تفاجئ جمهورها بردها على منتقدي شعرها المبعثر

شاهد: تسريب محادثات (واتساب) لمحمد السبكي تحرجه على الملأ

شاهد: تسريب محادثات (واتساب) لمحمد السبكي تحرجه على الملأ

محمد هنيدي يطلق مسابقة جديدة و يفاجئ جمهوره بالجائزة

محمد هنيدي يطلق مسابقة جديدة و يفاجئ جمهوره بالجائزة

شاهد: شقيقة أصالة تهاجمها بشكل حاد بسبب تسريب تسجيل صوتي لها

شاهد: شقيقة أصالة تهاجمها بشكل حاد بسبب تسريب تسجيل صوتي لها

شاهد: علا غانم تفاجئ جمهورها بتصريح غريب بعد غياب 4 سنوات

شاهد: علا غانم تفاجئ جمهورها بتصريح غريب بعد غياب 4 سنوات

شاهد: هاكر يسرق حسابي هنا الزاهد وأحمد فهمي ويهدد الفنانين

شاهد: هاكر يسرق حسابي هنا الزاهد وأحمد فهمي ويهدد الفنانين

عربي

خبير مصري يكشف عن مقترح إثيوبي بشان &#34;سد النهضة&#34;

خبير مصري يكشف عن مقترح إثيوبي بشان "سد النهضة"

الأمير تميم يتلقى رسالة من الرئيس السيسي

الأمير تميم يتلقى رسالة من الرئيس السيسي

الحكومة التونسية ترفع دعوى بحق نائبة في البرلمان

الحكومة التونسية ترفع دعوى بحق نائبة في البرلمان

بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا

بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا