التميمي يندد بمواصلة الاحتلال منع عمل تلفزيون فلسطين بالقدس

رام الله - دنيا الوطنندد احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، بمواصلة قوات الاحتلال لانتهاكاتها بحق الصحفيين بشكل عام والاعلام الرسمي الفلسطيني بشكل خاص، في إطار انتهاكاتها لحق الفلسطينيين بالسيادة على القدس المحتلة العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.وقال التميمي في بيان له اليوم الثلاثاء "ان مواصلة قوات الاحتلال منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة انما يستهدف السيادة الفلسطينية، وتلفزيون فلسطين بصفته جزء من هذه السيادة واحد عواملها، وذلك في إطار المحاولات البائسة التي يحاول فيها الاحتلال تهويد المدينة المقدسة وإلغاء طابعها الفلسطيني والعربي والإسلامي، الامر الذي أفشله الفلسطينيون عامة وأهالي القدس المحتلة بشكل خاص".وأضاف التميمي " ان منظمة التحير الفلسطينية ودائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني كأحد دوائرها المتخصصة، تدين إجراءات الاحتلال الإرهابية بحق الاعلام الرسمي الفلسطيني وتدعو المجتمع الدولي للتدخل ووقف هذه الممارسات الخارجة عن القانون والاتفاقات والأعراف الدولية خاصة ما يتعلق منها بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين"وكان وفدا من دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني شارك في الوقفة التضامنية مع تلفزيون فلسطين التي أقيمت اليوم الثلاثاء امام مبناه في رام الله، ممثلا بوكيل الدائرة المحامي حسام عرفات والسيدة منال الترك مديرة مكتب رئيس الدائرة.