خبير مصري يكشف عن مقترح إثيوبي بشان "سد النهضة"

رام الله - دنيا الوطنكشف أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس الشراقي، أن إثيوبيا تريد إعادة توزيع حصص نهر النيل من جديد، بين دول حوض النهر.وأضاف الشراقي قاصدا إثيوبيا: "عايزة تدخلنا متاهات جديدة تاخد 10 سنين مفاوضات".وذكر أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، خلال تصريحات لفضائية (الحدث اليوم)، أن "التخزين الثاني لسد النهضة يبدأ بعد أسبوعين من الآن، ورغم أنه ضعيف، إلا أنه مرفوض تماما بدون حدوث أي توافق حول قواعد وتشغيل سد النهضة".وأكد أن "إثيوبيا تماطل من أجل إضاعة الوقت لفرض الأمر الواقع في مفاوضات سد النهضة"، مضيفا أن "حكومة أبي أحمد (رئيس وزراء إثيوبيا) ضعيفة للغاية، وتستغل أزمة سد النهضة لكي تغطي على مشاكلها في الداخل".ولفت إلى أن "الدبلوماسية المصرية تفرض حصارا قويا جدا على إثيوبيا، ومن المتوقع أن تصدر جامعة الدول العربية بيانا قويا لدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة".