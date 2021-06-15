الأمير تميم يتلقى رسالة من الرئيس السيسي

رام الله - دنيا الوطناستقبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، عبر حسابه بموقع "تويتر": "حاملا رسالة من السيد الرئيس‫ عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية ‫سامح شكري يلتقي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، خلال زيارته الحالية إلى الدوحة".

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن "أمير البلاد تسلم رسالة خطية من رئيس مصر، تتصل بدعم العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية".