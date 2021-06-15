شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": لا تنازل ولا تفريط بذرة تراب من القدس

"العربية الفلسطينية": لا تنازل ولا تفريط بذرة تراب من القدس
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية ان شعبنا الفلسطيني سيتصدى بكل قوته لاستفزازات قطعان المستوطنين في مدينة القدس ، وسيؤكد للجميع تمسكه بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ، ولن يقبل بأي أمر واقع يفرضه الاحتلال يحول دون حقوق شعبنا في ارضه ومقدساته  .

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، ان مدينة القدس عربية فلسطينية الجذور والانتماء وستبقى كذلك مهما حاول الصهاينة تغيير الواقع وطمس هوية المدينة وعزلها ، فشعبنا سيواجه بكفه. مخرز وجبروت الاحتلال وسيبقى متمسكاً بحقوقه مدافعاَ عنها بكل ما اوتي من قوة ، وليعلم العالم اجمع وليدرك الاحتلال واعوانه انه لا تنازل ولا تفريط بذرة تراب من القدس الشريف ، وان لا أمن ولا استقرار مالم ينعم بهما شعبنا أولا .

وأهابت الجبهة بجماهير شعبنا العظيم بالنفير العام والزحف الى المسجد الاقصى واحياء المدينة المقدسة المهددة بالتهويد ، كما دعت الجبهة جماهير شعبنا لتصعيد المواجهة الشعبية في كافة اماكن التماس مع الاحتلال، مؤكدين ان كافة الخيارات مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني وأنه متمسك بحقوقه الوطنية الثابتة حتى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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