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بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا

بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام دولية: إنه في موقف محرج وأمام عدسات الكاميرا، خلط الرئيس الأميركي جو بايدن بين سوريا وليبيا خلال حديثه في مؤتمر صحافي لمجموعة السبع.

ووفق موقع (العربية.نت) فقد أُربك الرئيس الأميركي خلال حديثه، بعد الخلط بين البلدين لفترة وجيزة، عندما وصف أهمية تقديم المساعدات الإنسانية للدول التي مزقتها الحرب الأهلية. وقال للصحافيين "يمكننا العمل مع روسيا، على سبيل المثال، في ليبيا"، وكان يقصد سوريا.

وتابع "يجب أن نفتح الممرات لنكون قادرين على المرور، وتقديم المساعدة الغذائية والمساعدات الاقتصادية، والمساعدات الحيوية للسكان الذين يواجهون مشكلة حقيقية".

كما أضاف "انخرطت روسيا في أنشطة نعتقد أنها تتعارض مع الأعراف الدولية، لكنها أيضاً تخلصت من بعض المشاكل الحقيقية".

وأوضح قائلا "على سبيل المثال، في ما يتعلق بإعادة بناء سوريا... ليبيا، فالروس موجودون هناك، لكنهم غير قادرين على تحقيق النظام أو توفير الاحتياجات الاقتصادية الأساسية للناس".

وكان بايدن كشف في المؤتمر الصحافي كيف يمكن أن يعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما يستعد الاثنان للقاء وجهاً لوجه في جنيف يوم غد الأربعاء.

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