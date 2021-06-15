ماكرون: لقائي مع أردوغان جرى دون أي اعتذارات

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن لقاءه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم يشهد أي اعتذارات على خلفية التصريحات الهجومية التي تبادلها الزعيمان سابقا.ووفق وكالة (فرانس برس) فقد قال ماكرون، في ختام قمة للناتو ببروكسل: "هذا اللقاء جرى في أجواء سلمية، من دون أي اعتذارات أو حتى مطالب بالاعتذار من قبل أي من الطرفين، لكن كانت هناك إرادة واضحة لاستئناف العمل".وشدد الرئيس الفرنسي على أن "الأشهر الأخيرة شهدت تصريحات علنية أكثر هدوء"، مردفا: "أعرب في هذا السياق عن ارتياحي من هذا الأمر".وتابع: "أكدنا خلال المحادثات على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة انطلاقا من أهدافنا الجماعية، لضمان العمل المشترك".