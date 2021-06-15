شؤون فلسطينية

كتائب المقاومة الوطنية: على من يشعل النار تحمل مسؤولية إخمادها فلا تختبرونا

كتائب المقاومة الوطنية: على من يشعل النار تحمل مسؤولية إخمادها فلا تختبرونا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال أبو خالد، الناطق العسكري لكتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم)، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الكتائب تتابع بكثبٍ ما يجري من خطوات تصعيدية للاحتلال واستفزازات قطعان المستوطنين في مدينة القدس المحتلة.

وحذر في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حكومة الاحتلال الصهيونية الجديدة من المساس بها، و"نؤكد أن مقاتلينا لم يقفوا ولن يقفوا مكتوفي الأيدي".

وتابع أبو خالد: على من يشعل النار تحمل مسؤولية إخمادها، فلا تختبرونا، فالمقاومة حاضرة في الميدان، وستستأنف معركة «سيف القدس» التي قضت مضاجع العدو من حيث ما توقفت.

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