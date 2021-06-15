شؤون فلسطينية

المالكي يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

المالكي يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب
رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في العاصمة القطرية الدوحة، نظيره التونسي عثمان الجرندي، على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وخلال اللقاء، أشاد المالكي بمواقف الشقيقة تونس، ودعمها الكامل والدائم لدولة فلسطين في كافة المنظمات والمحافل الدولية دون استثناء، ودورها المميز في مجلس الأمن، إيمانا منها بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية.

وأطلع المالكي نظيره التونسي على آخر المستجدات والأوضاع في فلسطين وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأماكن المقدسة في مدينة القدس، ومحاولات دولة الاحتلال الرامية إلى طرد المواطنين الفلسطينيين خاصة في حي الشيخ جراح وأحياء بلدة سلوان، بالإضافة الى استمرار التوسع الاستيطاني الاستعماري في الأراضي الفلسطينية.

وحذّر المالكي من تداعيات الهجمة الاسرائيلية المتواصلة والمسعورة على الاستقرار في ساحة الصراع في الاقليم وعلى الساحة الدولية، خاصة في ظل تجاهل دولة الاحتلال لجميع القرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة معها، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها. 

كما أطلع المالكي نظيره التونسي، خلال اللقاء، على الجهود التي تقودها مصر على تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وذلك من خلال العمل مع التجمعات الإقليمية والدولية لضمان ذلك، بالإضافة إلى جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس المبذولة للبدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الوزيران دعم سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وأهمية انعقاد اللجان المشتركة والتي تشمل المجالات الاقتصادية، الزراعية، التنموية، الثقافية ومجالات أخرى في أسرع وقت ممكن.

حضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر منير غنام، والسفير فايز أبو الرب، مدير الادارة العامة للشؤون العربية، والسفير المناوب في مندوبية فلسطين في القاهرة مهند العكلوك.

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