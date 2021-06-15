أبو الرب: صندوق الزكاة الفلسطيني أنفق خلال رمضان أكثر من عشرة ملايين شيكل

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب أن صندوق الزكاة الفلسطيني التابع للوزارة ومن خلال لجان الزكاة المركزية والمحلية قد أنفق (10,319,343) عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعين شيكل وبلغ عدد المستفيدين (113,752) أسرة خلال شهر رمضان المبارك.وأوضح أبو الرب أن عدد اللجان المركزية العاملة بلغ 14 لجنة مركزية و29 لجنة مستقلة ومحلية وان اغلب مصروفات ونشاطات صندوق الزكاة الفلسطيني ولجان الزكاة تم على كفالات أيتام وكفالات الأسر المحتاجة وعلى مشاريع مساعدات عينية ونقدية ومساعدات طبية ومساعدات غذائية وعلى مشاريع لدعم طلاب علم بالاضافة الى دعم التكايا المنتشرة بمحافظات الوطن .وقال أبو الرب أن توجيهات القيادة الفلسطينية ودولة رئيس الوزراء محمد اشتية على وجه الخصوص تدعم عمل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال صندوق الزكاة الفلسطيني في رعاية المحتاجين وتأهيلهم من خلال مشاريع الصندوق ولجان الزكاة المختلفة.وأضاف أبو الرب أن وزارة الأوقاف ممثلة بصندوق الزكاة الفلسطيني تعمل جاهدة من أجل تحسين مستوى البرامج والمشاريع المنفذة لخدمة المواطن الفلسطيني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في فلسطين هذه الأيام، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد العمل على الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية المستدامة للمواطن.حيث أكد على أهمية الدور الفاعل الذي تقوم به لجان الزكاة في محاربة الفقر ومساعدة أسر الأيتام بالاضافة الى اهتمام صندوق الزكاة الفلسطيني بفتح الآفاق دولياً أمام المساعدات للفقراء والمحتاجين والاهتمام بالمرافق الصحية والتعليمية النموذجية لخدمة الفقراء والمحتاجين.وقدم أبو الرب شكره لجميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على دعمهم السخي والمتواصل والإنساني ووقوفهم مع أبناء شعبنا في رباطة وصموده على أرض فلسطين .