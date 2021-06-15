"القدس الدولية" تحذر من قرار الاحتلال إعادة تنظيم مسيرة الأعلام في القدس

رام الله - دنيا الوطنحذر الدكتور أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين من نية عصابات المستوطنين تنفيذ أعمال استفزازية في القدس بعد قرار سلطات الاحتلال بعودة تنظيم "مسيرة الأعلام" التي كانت مقررة في 28 رمضان الماضي والتي أفشلها شعبنا الفلسطيني وسيفشلها مجدداً.وأكد أبو حلبية أن قرار سلطات الاحتلال تنظيمها مجدداً اليوم الثلاثاء ومرورها عبر باب العامود في المسجد الأقصى، بمثابة إشعال لفتيل المواجهات مجدداً، ودعا للنفير العام وحث من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك من أهالي القدسوالضفة الغربية وأراضي عام 48 على شد الرحال إليه وإعماره، خاصة في ظل تصاعد وتيرة التهديد باقتحام المستوطنين لباحات الأقصى، والتصدي لأي محاولة لاقتحام الأقصى.ولفت أبو حلبية أن النية من تنفيذ مسيرة الأعلام هي استرضاء المستوطنين اليهود، وهو ما سيسهم في إعادة توتير الأجواء في مدينة القدس واستفزاز الفلسطينيين الذين سيدافعون عن أقصاهم ومسراهم بكل قوتهم.