دولي

كورونا عالميا: 3 ملايين و828 ألف وفاة و177 مليونا و38 ألف إصابة

كورونا عالميا: 3 ملايين و828 ألف وفاة و177 مليونا و38 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 828 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 177 مليونا وما يزيد عن 38 ألف اصابة، تعافى منهم 161 مليونا وما يقارب من 237 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 301 ألف و577 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,748 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند (1,452 وفاة)، والبرازيل (928 وفاة)، والأرجنتين (686 وفاة)، وكولومبيا (588 وفاة)، والمكسيك (371 وفاة).

وأوضحت أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (62,597 إصابة)، والبرازيل (40,865 إصابة)، وكولومبيا (24,376 إصابة)، والأرجنتين (21,292 إصابة)، وروسيا (13,721 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات اجمالية وذلك رغم تراجعها الملحوظ مؤخراً في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (615,232 وفاة)، والبرازيل (488,404 وفيات)، والهند (377,061 وفاة)، والمكسيك (230,185 وفاة)، وبيرو (188,921 وفاة).

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,335,239 إصابة)، والهند (29,570,881 إصابة)، والبرازيل (17,454,861 إصابة)، وفرنسا (5,741,354 إصابة)، وتركيا (5,336,073 إصابة).

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