شؤون فلسطينية

تعليم خانيونس يتفقد سير الامتحانات العملية للثانوية العامة للعام 2021

تعليم خانيونس يتفقد سير الامتحانات العملية للثانوية العامة للعام 2021
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وفد رفيع المستوى من مديرية التربية والتعليم بخان يونس، اليوم الثلاثاء الموافق 2021/6/15، سير الامتحانات العملية للثانوية العامة للعام 2021م، في الفرع الصناعي في مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين لطلاب الثانوية العامة، وضم الوفد: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وأ. عبد الله العبادلة رئيس قسم الامتحانات، وأ. عائد زقوت، ورافقهم أ. جلال الشيخ عيد مدير المدرسة.

وأوضح أ. الفرا أن الامتحانات تسير بهدوء ونظام، وكما هو مخطط لها، ونوه أ. الفرا إلى أن المديرية عملت على تذليل التحديات، وتهيئة الأجواء المناسبة لعقد الامتحانات العملية، مشيراً إلى أن المديرية استكملت كافة الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في الرابع والعشرون من الشهر الجاري، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلبة.

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