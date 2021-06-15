إعلام إسرائيلي: مستوطنون يخططون لإقامة 14 "مسيرة أعلام" في الضفة الاثنين القادم

من المقرر أن تجري مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة رقصة الأعلام الاستيطانية الاستفزازية للمسلمين والفلسطينيين في القدس.





يأتي ذلك بعد مصادقة وزير الأمن الداخلي الجديد في حكومة الاحتلال، عومير بارليف، في ختام جلسة لتقييم الأوضاع عقدها مع قيادة الشرطة وكبار المسؤولين في جيش الاحتلال و(شاباك) ومجلس الأمن القومي .





وستنطلق المسيرة الساعة الخامسة والنصف عصراً باتجاه باب العامود، أحد أبواب المسجد الأقصى، عند البلدة القديمة ثم الى حائط البراق.





وينتشر حوالي ألفي شرطي في محيط المسارات التي سيسلكها المشاركون تحسباً لاندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.



