إعلام إسرائيلي: مستوطنون يخططون لإقامة 14 "مسيرة أعلام" في الضفة الاثنين القادم
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نية جماعات استيطانية لإقامة 14 مسيرة أعلام قرب قرى فلسطينية في الضفة الغربية يوم الاثنين المقبل.
وقالت وسائل الإعلام، إن المسيرات تأتي احتجاجاً على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، وللمطالبة بهدم مبان فلسطينية في هذه المناطق.
وبحسب هذه الوسائل، فإن المستوطنين يخططون للخروج بـ14 مسيرة يوم الاثنين المقبل بما يشبه مسيرة الأعلام التي سيقيمها المستوطنون اليوم في القدس.
ووفقا لقناة (كان)، فإن بعض هذه المسيرات ستكون قرب بلدات وقرى فلسطينية في الضفة، مما يزيد من احتمالية التصعيد في ذلك اليوم.
من المقرر أن تجري مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة رقصة الأعلام الاستيطانية الاستفزازية للمسلمين والفلسطينيين في القدس.
يأتي ذلك بعد مصادقة وزير الأمن الداخلي الجديد في حكومة الاحتلال، عومير بارليف، في ختام جلسة لتقييم الأوضاع عقدها مع قيادة الشرطة وكبار المسؤولين في جيش الاحتلال و(شاباك) ومجلس الأمن القومي .
وستنطلق المسيرة الساعة الخامسة والنصف عصراً باتجاه باب العامود، أحد أبواب المسجد الأقصى، عند البلدة القديمة ثم الى حائط البراق.
وينتشر حوالي ألفي شرطي في محيط المسارات التي سيسلكها المشاركون تحسباً لاندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.
كما قررت شرطة الاحتلال تعزيز قواتها في المدن المختلطة بأراضي عام 48 ومنطقة وادي عارة.
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