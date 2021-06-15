قيادي بحماس: الوسطاء طلبوا من فصائل المقاومة عدم التصعيد بسبب مسيرة الأعلام

قال الناطق باسم حركة حماس محمد حمادة: إن الوسطاء طلبوا من فصائل المقاومة عدم التصعيد بسبب مسيرة الأعلام.

وأكد حمادة، في تصريح مقتضب، أن كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة الفلسطينية في غزة ردا على إقامة مسيرة الأعلام الإسرائيلية اليوم الثلاثاء مساء.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، للتصدي للاحتلال وقطعان المستوطنين وإفشال مسيرة الأعلام، التي اعتبرتها "تعدِّ صارخ على مقدساتنا، وعلى عاصمتنا الأبدية، ولن نسمح للاحتلال وقطعان المستوطنين بانتهاك حرمة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

رام الله - دنيا الوطن