مفتش الشرطة الإسرائيلية يصدر تعليماته بالتصدي بحزم لأي توتر متوقع

رام الله - دنيا الوطنأصدر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، تعليماته بالتصدي بحزم ضد أي توترات وأعمال عنف في جميع المناطق، فيما يتعلق بمسيرة الأعلام التي ستبدأ اليوم الساعة الخامسة.ووفق موقع (واللا) فقد تقرر تعزيز إضافي للقوات في مناطق التوتر، وقرر أيضا إطالة مدة مناوبة عناصر الشرطة في المواقع والميدان إلى 12 ساعة.يأتي ذلك بعد مصادقة وزير الأمن الداخلي الجديد في حكومة الاحتلال، عومير بارليف، في ختام جلسة لتقييم الأوضاع عقدها مع قيادة الشرطة وكبار المسؤولين في جيش الاحتلال و(شاباك) ومجلس الأمن القومي .وستنطلق المسيرة الساعة الخامسة والنصف عصراً باتجاه باب العامود، أحد أبواب المسجد الأقصى، عند البلدة القديمة ثم الى حائط البراق.وينتشر حوالي ألفي شرطي في محيط المسارات التي سيسلكها المشاركون تحسباً لاندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.