وكيل "الإعلام" يطلع وزيرة إعلام لبنان بالقاهرة على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

رام الله - دنيا الوطنأطلع وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، وزيرة الإعلام في لبنان منال عبد الصمد، على آخر المستجدات والأوضاع في فلسطين والقدس خاصة جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الصحفيين، وقصف للمقرات الإعلامية، وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام تجاههم، وتحطيم معداتهم، والاعتداءات عليهم بالضرب.كما تناول اللقاء الذي عقد على هامش أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي واجتماع مجلس الجامعة لوزراء الإعلام العرب في مقر جامعة الدول العربية، إستعراض الرؤية الجديدة وخطط تحديث وزارة الإعلام بفلسطين وبحث سبل ووسائل دعم وتطوير التعاون بين فلسطين ولبنان في مجال الإعلام .كما إستعرض الجانبان التحضيرات لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الحادية والخمسين، ونتائج إجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي الخاصة بتكريس مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة الإعلامية العربية.كما التقى المحمود بمدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية فوزي الغويل، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإعلاميين العرب حيث أشاد الجميع بدور الصحفي الفلسطيني الذي يتعرض لمخاطر كبيرة وبوزارة الإعلام كونها أكثر الدول تفاعلا مع قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب، حيث أن الإحتلال يحاول حجب الرواية الحقيقية التي ينقلها الإعلام الفلسطيني خاصة التلفزيون الرسمي ووكالة "وفا"، وهما من أهم رموز السيادة الفلسطينية في المدينة المحتلة.ومن جانبه قال المحمود إن مشاركة فلسطين في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء برئاسة العراق له أهمية كبيرة خاصة في ظل التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والتي تتصدر مشروع جدول أعمال المناقشات ومشاريع القرارات.وأضاف المحمود، إن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الإعلام العرب الذي سيعقد الأربعاء المقبل برئاسة السودان سيبحث العديد من البنود المتعلقة بالإعلام العربي أهمها تكريس مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة الإعلامية العربية والانخراط الفعال للإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وفضح الممارسات الإسرائيلية بالاعتداء على الصحفيين وعرقلة عملهم، مشددا على أنه لا بد أن تظل القضية الفلسطينية الأولى رغم كل ما يمر به الوطن العربي من أحداث مؤسفة.كما نقل المحمود لوزراء الإعلام العرب المشاركين تحيات نائب رئيس الوزراء - وزير الإعلام نبيل أبو ردينة.يذكر أن المكتب التنفيذي هو برئاسة العراق، ومصر نائبا وعضوية كل من فلسطين والسعودية والجزائر وتونس وقطر وسلطنة عمان بالإضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية - قطاع الإعلام.