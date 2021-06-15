قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في جنين والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، مواطنا في القدس المحتلة، وثلاثة مواطنين في جنين شمال الضفة الغربية.ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين، واعتقلت الشابين أحمد ماهر سليم فريحات، وعدي باسط عبد القادر فريحات بعد مداهمة منزلي ذويهما في الحارة الشرقية، كما داهمت عدة منازل وفتشتها.واقتحمت قوات الاحتلال قرية العرقة غربا، واعتقلت المواطن رجا واكد بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه والتخريف في محتوياته.وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور، واعتقلت الشاب إبراهيم الحنيطي، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه.