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شؤون فلسطينية

"الشعبية": المقاومة متأهبة للرد على اعتداءات الاحتلال والدفاع عن المقدسات

"الشعبية": المقاومة متأهبة للرد على اعتداءات الاحتلال والدفاع عن المقدسات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من "التداعيات الخطيرة لإصرار الاحتلال على تنظيم مسيرة الأعلام الصهيونية لقطعان المستوطنين"، والتي لا تُمثّل استفزازاً لشعبنا فحسب، بل لما تَحمله من عوامل تفجير لن تقتصر على الأراضي المحتلة، بل ارتداداتها ستكون خطيرة على المنطقة.

واعتبرت الجبهة أن المقاومة متأهبة وتتابع عن كثب مجريات هذا العدوان الجديد على مقدساتنا ومدينة القدس، وهي أكثر إصراراً على مواصلة الدفاع عن المقدسات وإفشال هذا المخطط الصهيوني بكل الوسائل المتاحة، فقد كانت خاضت معركة "سيف القدس" من أجل القدس، وهي مستعدة لتخوض هذه المعركة.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل إلى التظاهر والاحتشاد في مدينة القدس وعلى أسوار وبوابات وباحات المسجد الأقصى والأماكن المقدسة، من أجل التصدي لاستفزازات المستوطنين، والدفاع عنها.

ووجهت الجبهة رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي، الصامت على استمرار جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين بحق شعبنا، إلى ضرورة لجم عدوان الاحتلال على شعبنا، قبل فقدان السيطرة، وتمتد النيران بسرعة لتشعل المنطقة بأكملها.

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